Milan e Inter guardano in casa Genoa. I rossoneri e i nerazzurri potrebbero decidere di puntare su Davide Zappacosta, giocatore di proprietà del Chelsea

Dopo un avvio di stagione non facile per via di alcuni problemi fisici, Davide Zappacosta ha trovato continuità con la maglia del Genoa. Il difensore, arrivato in prestito dal Chelsea, ha così giocato, fin qui, 24 partite, trovando anche quattro gol e due assist. Il classe1992 si è disimpegnato indifferentemente sia a destra che a sinistra, offrendo ottime prestazioni nel 3-5-2 di Ballardini.

Calciomercato Inter e Milan, occhi puntati su Zappacosta

Per il Genoa, come sottolinea ‘IlSecoloXIX’, sarà difficile trattenere il calciatore, finito nel mirino dei grandi club. Zappacosta resterebbe volentieri in Liguria ma appare complicato dire di no a club come Milan e Inter. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un terzino, capace di giocare su entrambe le fasce, che faccia respirare i titolari e Zappacosta potrebbe davvero essere il nome giusto. Attenzione alla situazione legata al club rossonero, chiamato a trattare con il Chelsea anche l’acquisto di Fikayo Tomori, per il quale è stato fissato un diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro. Il Milan vorrebbe ottenere uno sconto, chissà che un doppio acquisto non ammorbidisca i londinesi.