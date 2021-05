L’Inter fa i conti con le difficoltà economiche e intanto c’è chi punta due gioielli di Conte: budget da 174 milioni

L’ora delle decisioni per l’Inter. Lo scudetto sembra essere già quasi in archivio per i nerazzurri, concentrati ora sugli aspetti extra-campo. Domani c’è la Juventus ma tutte le attenzioni sono rivolte al futuro: cosa farà Conte il prossimo anno? La società riuscirà a convincerlo a restare? E i calciatori: quale big dovrà fare le valigie? Una situazione di incertezza frutto del particolare momento economico che vive il club.

Tra i calciatori più appetibili sul mercati ci sono anche Lukaku e Hakimi, guarda caso tra i due obiettivi del Chelsea. La squadra di Tuchel è in finale di Champions League, ma Abramovich ha intenzione di non badare a spese in estate: per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione del manager tedesco, il magnate russo – secondo quanto riferisce il ‘Sun’ – ha stanziato un budget di 174 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, il Chelsea punta Lukaku e Hakimi

Un mercato faraonico per il Chelsea di Tuchel. Quasi 180 milioni di euro da spendere e occhi puntati anche sull’Inter. I ‘Blues’ cercano un attaccante e puntano anche Lukaku, oltre ad Haaland. Idea più economica quella che porta ad Aguero, in scadenza con il Manchester City ma dato vicino al Barcellona.

Dai nerazzurri, Lukaku a parte, il club londinese punta Hakimi, anche se l’agente nei giorni scorsi ha escluso un trasferimento estivo. La cinquina di obiettivi Blues è chiusa da Declan Rice, 22enne difensore del West Ham.