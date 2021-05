L’Inter dovrà sciogliere diversi dubbi sul suo futuro e sul calciomercato. Il giornalista Alfio Musmarra fa il punto della situazione sui conti ai microfoni di Calciomercato Show

L’Inter ha conquistato lo scudetto sul campo, ma permangono i problemi dal punto di vista economico per la società nerazzurra. Alfio Musmarra ne ha parlato ampiamente ai microfoni di ‘Calciomercato Show’, sottolineando come anche la prossima sessione per i nerazzurri dovrà essere autofinanziata.

Musmarra sottolinea le “difficoltà oggettive” sotto il profilo economico che riguardano la società. Sui rinnovi aggiunge: “Ci si aspettava che con l’arrivo di Zhang fossero formalizzati i rinnovi ma tutto è stato congelato. Stanno emergendo i malumori: bisogna trovare una soluzione”. Il giornalista parla anche del taglio degli stipendi e del futuro di Antonio Conte che dovrà incontrare Zhang e capire i programmi da parte della società. Sulle prospettive per il futuro è chiaro: “I dirigenti sono i primi a essere preoccupati. Non dico che l’Inter fallisca, ma per il mercato non ci sarà un centesimo, sarà totalmente autofinanziato.