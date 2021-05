E’ arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni su Lazio-Torino, gara non disputata lo scorso 2 marzo

Si giocherà regolarmente il 18 maggio Lazio-Torino. Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla società biancoceleste contro la decisione della Corte Sportiva di Appello Federale. Il caso è relativo alla gara in programma originariamente il 2 marzo e non disputata per i numerosi casi di Covid nel club granata con l'ASL che dispose il divieto di allontanamento dal proprio domicilio per i calciatori di Nicola.

Per la gara fu disposto il rinvio dal giudice sportivo, decisione confermata anche in Appello dai giudici della Federazione. La Lazio però si è appellata al Collegio di Garanzia che oggi ha emesso la sua sentenza: ricorso respinto e gara che si giocherà la prossima settimana.