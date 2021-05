Juve, Cassano sentenzia: “Col Sassuolo potevano perdere 4-0. Campionato osceno!”

Antonio Cassano ha parlato della stagione della Juventus commentando il cammino in campionato della squadra di Pirlo

Intervenuto alla ‘Bobo TV’ in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus di Pirlo: “Ieri la Juve ha vinto 3-1, ma se fosse finita 4-0 per il Sassuolo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Un rigore parato, un miracolo di Buffon, due occasioni sbagliate: la Juve continua ad essere la grande delusione a livello europeo. Non vedo alcuna reazione, ma solo una squadra fine a se stessa. Opaca, non bella, amorfa, molle. – ha sentenziato l’ex attaccante – Senza né testa né coda. La Juve ha fatto un campionato osceno, bruttissimo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, sulla corsa Champions: “Dall’inizio dico che sarà fuori dalla Champions. Domenica Atalanta e Milan possono già qualificarsi. E il Napoli può vincere a Firenze, poi c’è da considerare che c’è Juve–Inter“.