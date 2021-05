DIRETTA Serie A, Crotone-Verona | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Scida’ tra le squadre di Cosmi e di Juric in tempo reale

Il Crotone ospita il Verona nel posticipo che chiude il turno infrasettimanale valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. I calabresi di Cosmi, già aritmeticamente retrocessi, puntano al successo per abbondonare quantomeno l’ultimo posso in classifica. Ma i veneti di Juric vogliono bissare la vittoria (2-1) dell’andata per interrompere la striscia di sei risultati negativi. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Scida’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Cuomo; Pereira, Vulic, Petriccione, Benali, Molina; Simy, Messias. All. Cosmi

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Lovato, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

CLASSIFICA: Inter punti 88, Atalanta 75, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio* 67, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona* 43, Udinese 40, Bologna 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Cagliari 36, Torino* 35, Spezia 35, Benevento 31, Parma 20, Crotone* 18.

* Una partita in meno