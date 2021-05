Crotone-Verona 2-1: Ounas e Messias regalano il successo a Cosmi

Vittoria d’orgoglio del Crotone di Cosmi che scavalca il Parma al penultimo posto in classifica

Termina 2-1 il posticipo dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione di Serie A tra Crotone e Verona. I padroni di casa si regalano una vittoria d’orgoglio che li porta al penultimo posto in classifica, superando il Parma di D’Aversa. Decidono Ounas, che sblocca il match dopo solo 2 minuti, e Messias nella ripresa. Non basta alla squadra di Juric l’autogol nel finale di Molina. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

CROTONE-VERONA 2-1: 2′ Ounas (C), 75′ Messias (C), 87′ aut. Molina (V)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 88, Atalanta 75, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio* 67, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese 40, Bologna 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Cagliari 36, Torino* 35, Spezia 35, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20.

* una partita in meno