Coronavirus, il report settimanale della Fondazione GIMBE conferma il trend in discesa dell’epidemia: ancora criticità sulle vaccinazioni







Il consueto report settimanale della Fondazione GIMBE disegna un quadro dell’andamento dell’epidemia di coronavirus nel paese in miglioramento. Nei sette giorni compresi dal 5 all’11 maggio, rispetto ai sette precedenti, ancora in calo i nuovi contagi (63.409 vs 78.309), i decessi (1.544 vs 1.826), i ricoveri ospedalieri (14.937 vs 18.176), quelli in terapia intensiva (2.056 vs 2.423) e gli attuali positivi (363.859 vs 413.889). Ciononostante, viene richiamata la necessità di mantenere la guardia alta (l’Rt medio è salito a 0.89 rispetto allo 0.85 dei sette giorni precedenti) e si evidenziano alcune criticità legate al sistema delle regioni ‘a colori’ e a quello delle vaccinazioni.

Riguardo le vaccinazioni, i ritardi di Johnson&Johnson e i blocchi di AstraZeneca fanno sì che la campagna proceda quasi esclusivamente con le dosi Pfizer. Nell’ultima settimana, la media è stata di 465mila somministrazioni al giorno. Ma ancora il 49,6% degli over 60 non ha ancora ricevuto nemmeno una dose, così come il 25,9% degli over 70.

Si suggerisce dunque da parte della Fondazione GIMBE un’integrazione del sistema con la chiamata attiva da parte dei medici di famiglia da aggiungere alla prenotazione volontaria. Inoltre, relativamente al sistema delle regioni ‘a colori’, considerata la possibile circolazione in aumento del virus ma una bassa ospedalizzazione dovuta alle vaccinazioni, si consiglia di ripristinare le soglie dell’RT inserite nel Dpcm del 3 novembre, abbassando l’incidenza dello stesso tra i parametri e inserendo indicatori sulle coperture vaccinali.