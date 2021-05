Il presidente uscente del Coni, Giovanni Malagò, confermato alla guida del comitato olimpico, per lui l’ultimo mandato







Con 55 voti su 71 votanti, Giovanni Malagò si riconferma alla guida del Coni per un altro triennio. Per il presidente uscente, quindi, un altro mandato, che sarà l’ultimo alla guida del Comitato olimpico nazionale italiano. Sconfitti Renato Di Rocco, fermo a 13 voti, e Antonella Bellutti, che invece ha raccolto appena una preferenza dai delegati delle varie federazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.