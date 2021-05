La finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City verrà disputata in Portogallo e non più in Turchia

Ora è ufficiale, La Uefa ha annunciato, attraverso i propri canali, lo spostamento della sede della finale di Champions League 2020/21. Non si giocherà più a Istanbul, bensì all’Estadio do Dragao di Porto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il derby inglese tra il Chelsea e il Manchester City si terrà dunque in Portogallo e non più in Turchia, allo stadio Olimpico Ataturk, il prossimo 29 maggio. Il match potrà essere seguito da sei mila tifosi di ciascuna squadra.