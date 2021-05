Calciomercato Juventus, fatta per il big in difesa | Arriva con Zidane

La Juventus valuta attentamente il futuro della panchina e i possibili scenari sul calciomercato. L’arrivo di Zinedine Zidane potrebbe portare in dote anche il top player









La Juventus è al bivio della sua stagione con la corsa alla prossima Champions League ancora in bilico. I bianconeri potrebbero subire una vera e propria rivoluzione nelle prossime settimane, che potrebbe partire proprio dalla panchina e investire qualsiasi zona del campo. Anche la difesa, probabilmente il reparto che più ha tenuto quest’anno, potrebbe subire diverse variazioni.

Una delle piste principali per la panchina bianconera è quella che conduce a Zinedine Zidane. Il tecnico francese rappresenta, infatti, una delle prime opzioni per il dopo Pirlo. In caso di arrivo in bianconero, non sarebbe l’unica grande novità in squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Zidane porta Varane alla Juventus: i dettagli

Secondo quanto riporta ‘diario gol’, grandi novità sarebbero in arrivo per il club bianconero. Zinedine Zidane sulla panchina bianconera porterebbe in dote un grande nome per la difesa. Si tratta di Raphael Varane. Il forte centrale è da tempo nel mirino dei bianconeri e rappresenterebbe di certo un grande profilo per innalzare il livello della rosa della Vecchia Signora. Vedremo se i rumors dalla Spagna troveranno conferma.