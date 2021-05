Rispunta la pista portoghese per l’eredità di Paratici alla Juventus. Il Managing director bianconero è in scadenza di contratto e verso l’addio

Fabio Paratici è il primo indiziato a fare le valigie – insieme a Pirlo – dopo una stagione che per la Juventus, in caso di mancata qualificazione alla Champions, sarebbe del tutto fallimentare. In scadenza di contratto a giugno, l’attuale Managing director bianconero potrebbe proseguire la sua carriera all’estero. Come raccolto da Calciomercato.it, a lui sono interessati club importanti della Liga oltre a Bayern Monaco e Manchester United.

Calciomercato Juventus, rispunta Campos per il dopo Paratici

Ma chi al posto di Paratici? Si fanno tanti nomi, da Giuntoli a Tare, ma in queste ore anche quello di Luis Campos, ribattezzato il ‘Mago delle Plusvalenze’ che in passato è già stato accostato ai bianconeri così come a Roma e Milan. ‘Sky Sports’ rilancia l’interesse della Juve per il 56enne portoghese, in eccellenti rapporti con Mourinho fresco di approdo sulla panchina giallorossa, ancora senza squadra dopo l’addio al Lille, un Lille costruito da lui e adesso a un passo dal vincere la Ligue 1.

Campos ha lavorato pure al Monaco, il quale grazie all’operato del lusitano, come sottolinea l’emittente satellitare inglese, ha incassato la bellezza di 500 milioni di sterline (circa 580 milioni di euro) grazie alla ‘scoperta’ e poi alla vendita di calciatori quali Mbappe, Fabinho, James Rodriguez e tanti altri. Non solo la Juve, ora, su Campos. Secondo la medesima fonte, il Ds-Scout piace pure al Manchester United.