Buffon ha ufficializzato l’addio alla Juventus: il portiere potrebbe continuare a giocare, contatti con Mourinho

Buffon infinito: il portiere ieri ha parato il rigore a Berardi dando il via alla vittoria della Juventus con il Sassuolo, fondamentale per tenere in vista le speranze Champions. Il 43enne ha annunciato nei giorni scorsi l’addio al club bianconero, ma non ha ancora deciso se appendere i guanti al chiodo oppure continuare. Le offerte non gli mancano, sia in Italia che all’estero, ma Buffon aspetta la proposta che faccia scattare la scintilla e gli dia l’entusiasmo giusto per andare avanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Futuro Jorginho: annuncio del centrocampista!

Juventus, Momblano: “Mourinho vuole Buffon”

Tra le offerte ci sarebbe anche quella di Josè Mourinho e della Roma. Intervenuto su Twitch a ‘juventibus’ Luca Momblano ha affermato: “Buffon ha avuto 6-7 offerte. Il portiere è stato avvicinato da Josè Mourinho per la Roma e ha detto no ad un’offerta della Fiorentina“. Lo stesso giornalista ha poi aggiunto che l’estremo difensore ha preso tempo con la società giallorossa, pur non essendo pienamente convinto. Decisivi, come ha spiegato lo stesso Buffon nel post gara con il Sassuolo, saranno i prossimo 20-25. “Mi prendo una ventina di giorni, ho qualche offerta – ha affermato – voglio vedere se ho entusiasmo”.