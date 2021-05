Il futuro di Donnarumma sembra essere più vicino al Milan: stop alla trattativa con la Juventus, spunta il retroscena

Il Milan ad un passo dalla Champions League con la Juventus, invece, legata ai risultati delle avversarie ha ribaltato la situazione per il futuro di Donnarumma. Il portiere è più vicino al rinnovo con i rossoneri mentre per i bianconeri devono far fronte all’addio di Buffon. Proprio del portiere del Milan hanno parlato a ‘juventibus’ su Twitch, svelando un presunto retroscena. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Momblano: “Club ha rallentato su Donnarumma”

Confermato il rallentamento nella trattativa che avrebbe potuto portare Donnarumma alla Juventus, coincidente con la sconfitta bianconera contro il Milan dello scorso fine settimana. Per l’estremo difensore c’era già un accordo fatto, ma è stata la società piemontese più che l’entourage del portiere, a ripensarci. A dirlo è Luca Momblano ha affermato: “La Juventus aveva l’accordo totale con il giocatore e non affondando il colpo metterebbe, non tanto in difficoltà il giocatore, ma Raiola che aveva fatto un grande lavoro. Anche creando problemi a Donnarumma. Pare che la Juve sia stata causa ad affondare il colpo proprio nei giorni di Juve-Milan. L’entourage del calciatore è stato infastidito su questa decelerazione per Donnarumma”.