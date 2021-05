La Juventus pensa ad un nuovo portiere, oltre al sostituto di Buffon: un’idea porta alla sfida con il Manchester United, ma servono 30 milioni

Porte girevoli per la Juventus. Ratificato l’addio di Gianluigi Buffon, i bianconeri potrebbero cedere anche Szczesny se dovesse arrivare l’offerta giusta. Un addio seccamente smentito da fonti vicine al polacco, come raccontato da Calciomercato.it. Ad ogni modo la società sta valutando diversi profili per la propria porta. Se Donnarumma sembra più vicino al rinnovo con il Milan, con i rossoneri a tre punti dalla qualificazione in Champions League, uno dei profili messi sotto osservazione dalla dirigenza juventina arriva dall’Inghilterra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come riferisce ‘TNT Sports’, infatti, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Emiliano Martinez, 28enne estremo difensore argentino dell’Aston Villa. Il calciatore è legato al club inglese fino al 2024 ed ha una valutazione di 30 milioni di euro. Sulle sue tracce anche il Manchester United che pensa all’addio di de Gea a fine stagione.

Calciomercato Juventus, idea Martinez per la porta

Emiliano Martinez in passato è stato anche accostato all’Inter. Classe 1993, nel giro della Nazionale argentina (senza però debuttare ancora), il portiere sudamericano in passato ha vestito anche la maglia dell’Arsenal. Proprio dai ‘Gunners’ lo ha acquistato la scorsa estate l’Aston Villa, facendone il proprio titolare indiscusso.

Ora c’è l’idea Juventus, club che in estate potrebbe decidere di cambiare la coppia di portiere: dopo Buffon, anche Szczesny può andare via e Martinez sarebbe uno dei nomi valutati.