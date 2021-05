In vista del possibile addio tra i pali di Szczęsny, la Juventus corre ai ripari e punta il Premier League, ma attenzione alla concorrenza







L’addio annunciato di Gianluigi Buffon arrivato solo martedì, e il futuro di Wojciech Szczęsny ancora non ben delineato tra i pali pongono la Juventus di fronte a un interrogativo importante in vista del prossimo anno, che i tifosi si augurano possa essere migliore di quello non ancora finito, con una qualificazione alla Champions League ancora da raggiungere. Per questo motivo, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino il portiere della Premier League, il migliore a dir la verità, che però ha anche altre richieste importanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Juventus e United vogliono il miglior portiere della Premier

E quindi la Juventus, secondo quanto rivelano da ‘Tnt Sports’, ha puntato gli occhi addosso a Emiliano Martinez, miglior portiere della Premier League quest’anno secondo Sky Sport, e i numeri effettivamente parlano chiaro: in stagione, l’estremo difensore ventottenne è rimasto con la porta inviolata per ben 14 gare su 34 disputate. Difficile, quindi, non avere concorrenza, dicono ancora dal portale spagnolo.

Anche il Manchester United ha puntato l’argentino dell’Aston Villa, arrivato dall’Arsenal nell’estate del 2020 per 21,5 milioni di euro. Non sarà, però, semplice riuscire a strapparlo da Birmingham, dove ha finalmente trovato la continuità e da cui potrebbe riuscire anche a raggiungere il sogno di esordire con la maglia dell’Albiceleste. Intanto, però, per capire un po’ le cifre: Martinez ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, che per forza di cose saliranno per via del contratto in scadenza nel 2024, e anche per le prestazioni che ha regalato in questa stagione di Premier.