Calciomercato Juventus | Futuro Jorginho: annuncio del centrocampista!

Jorginho, accostato con insistenza alla Juventus, ha parlato del futuro. L’ex Napoli si è detto di sentirsi a casa al Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni

Sembra poterci essere ancora la Premier League nel futuro di Jorginho. Il centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini, non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea. A Londra il calciatore sta bene e non sembra, dunque, pensare alle tante voci di calciomercato, che lo vorrebbero lontano dall’Inghilterra.

Nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza alla Juventus, che sta cercando un calciatore a cui affidare le chiavi del centrocampo. Jorginho sarebbe, inoltre, finito nel mirino del Barcellona, che avrebbe offerto al Chelsea Miralem Pjanic. Al momento, però, come detto, Jorginho pensa solo al club londinese, al finale di stagione può regalare grandi emozioni: “Quando sono arrivato era tutto diverso anche se mi sono sentito subito accolto. Ora, dopo tre anni è fantastico. So che che tutti qui apprezzano quello che cerco di fare. La sensazione – riporta SkySports – è quella di sentirsi a casa in Inghilterra. Non è sicuramente il momento di pensare ai contratti con due finali da giocare. Come potrei voler lasciare il club? Non è questo il punto, non è il punto di parlarne adesso. Ho altri due anni di contratto e come ho detto, qui mi sento davvero a casa.”