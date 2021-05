Cento gol con la Juventus per Cristiano Ronaldo che festeggia il traguardo con un messaggio sui social: indizio sul futuro

CR 100. Cristiano Ronaldo ha festeggiato i 100 gol con la maglia della Juventus. La rete contro il Sassuolo ha consentito al portoghese di entrare in tripla cifra dopo meno di tre anni in bianconero. Obiettivo che il fuoriclasse seguiva da tempo e che ha raggiunto insieme al compagno di squadra Paulo Dybala che però ha qualche anno in più di militanza juventina.

Un gol che aiuta la squadra di Pirlo a restare in scia del Napoli e quindi a sperare ancora nella Champions. Un traguardo che potrà avere risvolti anche sul futuro dello stesso Ronaldo. Come raccontato da Calciomercato.it, CR7 spinge per l’addio alla Juventus, anche se dai social arriva un messaggio che può essere interpretato anche in maniera diversa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, “Don’t stop here”: il messaggio di Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha celebrato i cento gol con la Juventus pubblicando una grafica su Instagram. Immagine accompagnata dalla frase: “Don’t stop here”. Non vuole fermarsi qui il portoghese e qualcuno ha intravisto nel suo messaggio anche un indizio sul futuro.

Per superare i 100 gol in bianconero CR7 ha a disposizione le ultime due gare di campionato e la finale di coppa Italia, poi arriverà il momento della decisione. Continuerà a segnare con la Juventus o sceglierà la strada dell’addio?