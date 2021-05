L’Inter potrebbe sacrificare Eriksen per finanziare il prossimo calciomercato. Il danese sarebbe finito nel mirino del Psg, pronto ad investire 35 milioni di euro









Christian Eriksen dopo tanta panchina ha trovato un ruolo da protagonista con Antonio Conte. Il centrocampista danese, che sembrava destinato a salutare l‘Inter già durante il calciomercato di gennaio, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, risultando decisivo nella conquista dello scudetto. Tante buone prestazione e due gol fondamentali contro Napoli e Crotone, che sembrano aver riavvicinato le parti.

Calciomercato Inter, Pochettino vuole Eriksen

Dalla Spagna, però, torna di moda la possibilità di una cessione dell’ex Tottenham. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Psg: sarebbe il suo ex tecnico Pochettino a volerne l’acquisto. I francesi hanno bisogno di linfa nuova dopo una stagione non proprio esaltante. Per strappare il calciatore all’Inter, il club transalpino sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L’addio di Eriksen sarebbe utile per finanziare il prossimo calciomercato, che verosimilmente sarà a costo zero.