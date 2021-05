Previsto per oggi un incontro tra il presidente dell’Inter, Zhang, e l’allenatore nerazzurro, Conte, per decidere del futuro







La situazione in casa Inter, ormai è noto a tutti, non è delle migliori. Nonostante lo scudetto conquistato con ben quattro giornate d’anticipo sulle dirette concorrenti, i guai dal punto di vista finanziario non fanno dormire sonni tranquilli ai nerazzurri, che potrebbero perdere uno dei maggiori artefici della cavalcata in Serie A a partire dalla prossima stagione, ovvero l’allenatore pugliese, Antonio Conte, che oggi, secondo quanto rivelano da ‘Il Giornale’, incontrerà il presidente Stephen Zhang per capire cosa fare del futuro.

“Molto, tutto, dipenderà dal budget – scrivono dal quotidiano – Già oggi Conte potrebbe incontrare il presidente, ma senza la garanzia del prestito e dei conseguenti programmi, l’incertezza è destinata a continuare almeno per tutto il mese di maggio”. L’incontro, quindi, tra le due parti potrebbe anche non portare a niente, ma metterà le basi per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.