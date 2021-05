Flick lascerà il Bayern Monaco a fine stagione: per lui vicino l’approdo in Nazionale, ma un’offerta potrebbe tentarlo

La Liga è ormai un miraggio: il Barcellona ha perso il treno che portava in testa alla classifica con il pareggio contro il Levante. I blaugrana sono ora a quattro punti dall’Atletico Madrid a due giornate dalla fine della Liga e questa sera potrebbero subire il sorpasso da parte del Real, impegnato sul campo del Granada. Una situazione che renderebbe la stagione della squadra catalana deludente, nonostante la vittoria in Coppa del Re. Ecco quindi sorgere interrogativi sulla conferma di Ronald Koeman.

Oggi il tecnico olandese ha avuto un incontro con il presidente Laporta per discutere della situazione della squadra, mentre del futuro se ne riparlerà a fine campionato. Intanto però ‘ESPN’ racconta di una proposta fatta all’attuale tecnico del Bayern Monaco Flick. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Barcellona, idea Flick ma c’è la Germania

Come raccontato da Calciomercato.it, Flick ha ricevuto un’offerta dalla Germania e potrebbe presto prendere il posto di Loew alla guida della Nazionale. Il Barcellona però – secondo quanto riferisce ‘ESPN’ – si è fatto avanti con l’allenatore provando a metterlo in tentazione. Un tentativo last minute che non dovrebbe però avere effetto: per Flick il futuro sembra essere già scritto e presto potrebbe arrivare anche l’annuncio.