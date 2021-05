Il futuro di Buffon è ancora avvolto nel mistero: a svelare la chiamata dal Brasile lo stesso portiere della Juventus

In questi giorni a tenere banco, oltre al campo e alla corsa Champions League, è soprattutto il futuro di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus ha annunciato l’addio a fine stagione ed è partito il toto-squadra per il campione del mondo. Estero, Italia o addirittura ritiro: sono tante le possibili opzioni per Buffon. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il 43enne prenderà in esame tutte le offerte ma accetterà solo quella che gli darà stimoli e la possibilità di giocare ad alti livelli. Che intanto ha rivelato un interessante retroscena sulla chiamata di un club a sorpresa.

Intervistato da ‘TNT Sports’, il portierone bianconero ha ammesso la proposta del Flamengo: “Mi ha chiamato, ma penso che me ne starò più vicino”. Il futuro di Buffon quindi non sarà in rubronegro, né quindi in Brasile dal momento che il campione classe ’78 è stato molto chiaro. Aumentano magari le chances delle società italiane che sognano di far chiudere la carriera a uno dei portieri più forti della storia con la sua maglia.