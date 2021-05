Nicola ha commentato la disfatta per 7-0 subita dal Torino contro il Milan: “L’errore è stato mio nel caricarla troppo durante la settimana”

È un Davide Nicola col volto tirato quello che si è presentato davanti alle telecamere per commentare la sconfitta per 7-0 subita contro il Milan. Una debacle totale per il Torino, nella serata che poteva significare la salvezza aritmetica. I rossoneri sono andati a segno tre volte con Rebic, due con Theo Hernandez e una con Brahim Diaz e Kessié su rigore. Ora i granata dovranno giocarsela contro lo Spezia nella prossima giornata, con il Benevento pronto ad insidiarli per non retrocedere. Nicola ha commentato la disfatta ai microfoni di 'Sky Sport'.

DISFATTA – “La prima reazione è un’analisi lucida, indipendentemente dalla sconfitta pesante. Obiettivamente abbiamo sbagliato prestazione, anche sul 2-0 al rientro nel secondo tempo ero convinto che la partita si potesse riaprire”

COLPA – “La responsabilità non è dei ragazzi, ma è tutta mia perché l’ho caricata troppo durante la settimana. Ci siamo disuniti ed il Milan ci ha punito in maniera pesante”