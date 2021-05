Sondaggio Twitter | Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: il sostituto

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto dei tifosi sulla panchina della Juventus

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Andrea Pirlo. A prescindere dal finale di stagione, infatti, il destino del tecnico sembra ormai segnato. In questo senso, si parla con insistenza dei suoi possibili sostituti. In prima fila ci sono Allegri e Zidane, ma il club bianconero sta sondando anche altri profili. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sondaggio Twitter | Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi se non arrivano Allegri o Zidane

Come raccontato da Calciomercato.it, ci sono stati dei contatti anche con l’entourage di Mihajlovic. Altri due nomi accostati alla panchina bianconera sono quelli di Gasperini e Simone Inzaghi, che non ha ancora rinnovato con la Lazio. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 40% dei votanti ha indicato il tecnico biancoceleste come l’allenatore ideale per il post Pirlo nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a convincere Allegri o Zidane. Segue appaiato Gasperini con il 39,2%, mentre Mihajovic raccoglie il 20,8% delle preferenze.