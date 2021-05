Serie A, Cagliari-Fiorentina 0-0: vince la paura, piccolo passo in avanti

Piccolo passo in avanti per Cagliari e Fiorentina, che vedono la salvezza in attesa del risultato del Benevento

Ci voleva più coraggio, ma alla fine ha vinto la paura. Fiorentina e Cagliari si portano rispettivamente a 39 e 36 punti, sufficienti per potersi ritenere quasi del tutto salve e sicure della permanenza in Serie A: questo perché il Benevento, che giocherà contro l’Atalanta in serata, si trova a 31 punti, pochi per sperare in un recupero nelle ultime tre giornate di campionato. Sardi che possono quindi festeggiare per il sesto risultato utile consecutivo, di cui quattro vittorie e due pareggi. Fiorentina, allo stesso modo, che trova la quinta gara a punti di fila.

Serie A, Cagliari-Fiorentina 0-0: vince la paura

Gara che inizia con uno squillo immediato di Pavoletti: Joao Pedro crossa col mancino per l’attaccante sardo, che però non riesce a inquadrare la porta. Nonostante la prima avvisaglia al fischio d’inizio, la partita inizia a rallentarsi e non offre altre grandi emozioni fino al 39′. Nainggolan prova ad accendere la partita, colpendo di testa da un cross di Marin: il belga si disturba con Pavoletti e la palla finisce al lato di Dragowski. Estremo difensore gigliato che tra l’altro è costretto a lasciare il campo durante l’intervallo a causa di un fastidio alla coscia sinistra: al suo posto, alla ripresa, c’è Terracciano.

Ripresa che non vede cambiare l’andamento della gara, con le due squadre che timidamente provano a costruire un’azione concreta, senza però arrivare a creare qualcosa di nemmeno vagamente pericoloso. Al 56′ Kouame viene lanciato in contropiede dopo un ottimo recupero di Milenkovic che lancia l’attaccante ex Genoa: giocata poco furba dell’attaccante che perde il possesso e permette al Cagliari di recuperare. È l’ultimo squillo, perché poi Kouame cede il posto a Castrovilli, ma la gara comunque non si smuove. Sardi che provano ad accendersi sul finale, sulla spinta di Semplici, ma nonostante la pressione nessuno riesce a rendersi pericoloso. La gara si lascia accompagnare fino al fischio finale, che sancisce lo 0-0.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina** 39; Genoa e Cagliari** 36; Torino* 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più