Voti e tabellino del primo tempo di Sassuolo-Juventus, match del Mapei Stadium valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A. Rabiot e Ronaldo puniscono gli emiliani al 45′

Gigi Buffon tiene a galla la Juventus e Pirlo al ‘Mapei Stadium’. Il portiere bianconero ipnotizza dal dischetto Berardi, prima dell’assolo di Rabiot che permette ai bianconeri di sbloccare il risultato contro il Sassuolo. Gli uomini di De Zerbi fraseggiano bene ma falliscono altre due ghiotte chances con Traore, con la ‘Vecchia Signora’ cinica a sfruttare a ridosso dell’intervallo la ripartenza micidiale dell’ispirato Cristiano Ronaldo per raddoppiare. Gol numero 100 (28° in campionato) con la maglia bianconera per CR7, mentre Bonucci la combina grossa franando sul guizzante Raspadori in occasione del rigore in favore dei neroverdi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

SASSUOLO

Consigli 6

Toljan 6

Marlon 5

Ferrari 6

Kyriakopoulos 6

Locatelli 5,5

Obiang 6

Berardi 5

Traore 5

Boga 6

Raspadori 6,5

All. De Zerbi 5,5

JUVENTUS

Buffon 7

Danilo 5,5

De Ligt 6,5

Bonucci 4,5

Alex Sandro 6

Chiesa 6

Arthur 5

Rabiot 7

Kulusevski 6

Dybala 5,5

Cristiano Ronaldo 7

All. Pirlo 6,5

Arbitro: Giacomelli 6

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 0-2

28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Chiriches, Rogerio, Muldur, Lopez, Bourabia, Caputo, Djuricic, Haraslin, Defrel

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, Cuadrado, Bentancur, Bernardeschi, McKennie, Morata, Felix Correia

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste)

VAR: Banti

Ammoniti: Marlon (S), Danilo (J), Chiesa (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′