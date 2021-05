Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Juventus soffermandosi anche sul proprio futuro e il possibile approdo allo Shakhtar

Le parole a ‘DAZN’ di Roberto De Zerbi dopo Sassuolo-Juventus: “Un’idea sulla partita me la sono fatta, mi piacerebbe sapere la vostra. Per me abbiamo fatto una grande gara, siamo andati sotto 2-0 nel primo tempo, ma abbiamo creato tantissimo. Nel secondo abbiamo forzato un po’ troppo, potevamo portarla in parità”.

GOL DI DYBALA – “Parte già sbagliato Chiriches che doveva essere su Ronaldo. Maxime Lopez non chiede la disponibilità di Chiriches che avrebbe dovuto pensare negativo: sono dettagli sbagliati dettati dalla voglia di andare a fare il 2-2. Se portiamo troppi uomini sopra la linea della palla, il problema non è se facciamo gol: è se lo prendiamo. Molti giocatori non hanno capito che serve pazienza. Se porti tanti uomini sopra la linea della palla, devi essere sicuro del passaggio o rischi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

RASPADORI – “E’ un giocatore forte, completo: per me è pronto per la Nazionale. Visto il gol? Queste sono le soddisfazioni per un allenatore, ti riempiono nei momenti di sconforto”.

FUTURO – “Non voglio dribblare le domande, quando sarà il momento vi aggiorneremo. Vicino allo Shakhtar? Non è questione di stare vicino o lontano: so la fortuna che ho a lavorare con questa squadra e in questa società, ma so anche che stiamo andando oltre le aspettative iniziali. Con la mia società e i miei giocatori non ho segreti: abbiamo parlato e stiamo parlando, loro sanno più di voi”.