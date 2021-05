Pagelle e tabellino di Sassuolo-Juventus, match del Mapei Stadium valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri ritrovano la vittoria grazie alle prodezze di Rabiot, Ronaldo e Dybala

La Juventus in formato ‘Dybaldo’ si ritrova al Mapei Stadium nella delicata trasferta contro il Sassuolo. Pirlo tiene accese le speranze Champions, anche se i bianconeri vengono salvati all’inizio di Buffon: il senatore bianconero, che ieri ha annunciato l’addio alla ‘Vecchia Signora’, neutralizza dal dischetto il rigore di Berardi. Rabiot la sblocca con un colpo da biliardo, prima del bis firmato da un ritrovato Cristiano Ronaldo. Nella ripresa anche Dybala, come l’asso portoghese, raggiunge quota 100 con la Juve, mentre all’undici di De Zerbi non basta il lampo del mai domo Raspadori. Malissimo Bonucci nell’undici ospite, non convince neanche Arthur. Marlon è l’anello debole della difesa neroverdi, Traore spreca troppo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Juventus, Cristiano Ronaldo in gol: altro record! | E Dybala lo raggiunge

Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Buffon ipnotizza Berardi, serataccia Marlon

SASSUOLO

Consigli 6,5 – Evita un passivo peggiore al Sassuolo. Incolpevole sulle prodezze dei marcatori bianconeri.

Toljan 5,5 – Parte a razzo con l’assist per Traore. Piano piano si spegne la spinta propulsiva (56′ Chiriches 5,5 – Soffre anche lui le ripartenze della squadra di Pirlo).

Marlon 5 – L’anello debole della difesa di casa. L’ammonizione lo condiziona, si fa saltare secco da CR7 sul raddoppio della Juve.

Ferrari 5,5 – In ritardo nella chiusura su Rabiot nel vantaggio bianconero. Ronaldo non dà punti di riferimento e lo porta fuori posizione.

Kyriakopoulos 6 – I suoi cross a sinistra non vengono sfruttati a dovere dalle punte (Rogerio sv).

Locatelli 6 – Troppo morbido nell’azione che porta all’1-0 ospite. Non sempre pulito nel manovrare in cabina di regia, ha il merito di azionare Raspadori nella rete che riapre la gara.

Obiang 5,5 – Lotta e fa legna in mediana. Palla al piede evidenzia tutti i suoi limiti (56′ Maxime Lopez 6 – Ci mette più qualità).

Berardi 5 – La pericolosità del Sassuolo passa dalle sue intuizioni. L’errore del dischetto (calciato malissimo) pesa però come un macigno sull’economia del match.

Traore 5 – Dà fastidio alla Juve tra le linee. Ma le due palle-gol spedite in curva gridano vendetta (56′ Defrel 5,5 – Impalpabile, non riesce a rendersi pericoloso).

Boga 6 – Movimenti rapidissimi, imprevedibile quando parte nell’uno contro uno. Difetta in concretezza per capitalizzare quanto di buono creato (77′ Djuricic sv).

Raspadori 7 – Guizzante e assatanato, brucia Bonucci nel penalty che poi Berardi sprecherà. Quando tocca palla negli ultimi sedici metri fa scattare l’allarme rosso nella difesa bianconera. Rimette in corsa i suoi con una zampata di pregevole fattura.

All. De Zerbi 5,5 – Il Sassuolo fraseggia bene, produce un gran mole di gioco, ma è troppo impreciso davanti a Buffon. Il sussulto di Raspadori non basta per riemergere dopo gli squilli di Rabiot e Ronaldo. Un po’ di rimpianti sul rigore di Berardi che poteva cambiare la storia della gara.

JUVENTUS

Buffon 7,5 – Lascia il segno in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in campionato con la Juventus. Ipnotizza Berardi dal dischetto, dimostra a 43 anni di poter essere ancora decisivo su certi palcoscenici.

Danilo 6 – Addormentato nella prima parte, sbaglia molto. Con la Juventus in vantaggio resetta tutto e acquisisce più sicurezza.

De Ligt 7 – Tappa anche le falle di Bonucci. Senso della posizione da vendere, efficace negli anticipi. Tempestivo sullo 0-0 nel fermare Berardi lanciato a rete.

Bonucci 4,5 – Frana letteralmente sull’indemoniato Raspadori: Buffon lo salva neutralizzando il rigore di Berardi. In palese imbarazzo di fronte al gioiellino del Sassuolo, se lo perde sulla rete che spaventa la Juve.

Alex Sandro 6,5 – Diligente a sinistra, copre le spalle a Kulusevski. Toglie dai piedi di Berardi il pallone del 2-2.

Chiesa 6,5 – Parte a rilento, poi carbura ed è una spina nel fianco sul lato sinistro del Sassuolo. Ficcanti le sue percussioni nella ripresa (81′ Cuadrado sv).

Arthur 5 – Spaesato e lento nell’avviare l’azione. Fatica a reggere il ritmo imposto dagli avversari (61′ Bentancur 6 – Subito in partita, ci mette ‘garra’).

Rabiot 7,5 – Male all’inizio, perde una brutta palla prima del fallo da rigore di Bonucci su Raspadori. Ma si riscatta con gli interessi: assolo vincente che sblocca la contesa, prima di lanciare Ronaldo per il 2-0. Non sazio, partecipa attivamente al tris firmato da Dybala.

Kulusevski 6,5 – Impegna Consigli con un sinistro velenoso. Propositivo a sinistra, regala a Dybala la palla che chiude il match.

Dybala 7 – Fatica a trovare spazio, non brilla come dovrebbe. Nella ripresa si aprono gli spazi e sfrutta a dovere il suo talento. Il cucchiaio (col destro!) del 3-1 è una ‘Joya’ per palati fini. Come Ronaldo, tocca anche lui quota 100 in maglia bianconera (81′ McKennie sv).

Cristiano Ronaldo 7,5 – Si vede subito che è un altro Ronaldo rispetto al ‘fantasma’ palesatosi contro il Milan. Agisce da falso nueve senza dare punti di riferimento alla difesa del Sassuolo, brucia Marlon prima di depositare con freddezza alle spalle di Consigli un rasoterra da tripla cifra con la camiseta della ‘Vecchia Signora’. Nel finale il palo gli nega il bis dopo una spettacolare azione personale.

All. Pirlo 7 – Juve cinica e spietata, per una volta. Buffon lo salva all’inizio, la Juve soffre ma tiene botta prima dell’uno-due di Rabiot e CR7 che mette in discesa la partita. La giusta reazione dopo il fragoroso ko col Milan e un futuro sempre più in bilico: resta vivo l’obiettivo Champions.

Arbitro: Giacomelli 6,5 – Segue bene l’azione e fischia un rigore netto di Bonucci ai danni di Raspadori. Sempre in controllo della gara.

TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 1-3

28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo; 58′ Raspadori (S); 66′ Dybala

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (56′ Chiriches), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (77′ Rogerio); Locatelli, Obiang; Berardi, Traore (56′ Defrel), Boga (77′ Djuricic); Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Rogerio, Muldur, Bourabia, Caputo, Haraslin,

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa (81′ Cuadrado), Arthur (61′ Bentancur), Rabiot, Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Dybala (81′ McKennie). Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, Bernardeschi, Morata, Felix Correia

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste)

VAR: Banti

Ammoniti: Marlon (S), Danilo (J), Chiesa (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 3′