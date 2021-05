Pagelle e tabellino di Inter-Roma, match valido per la 36esima giornata di Serie A 2020/21

Inter

Radu 6: non sembra poter fare molto sul gol di Mkhitaryan, per il resto normale amministrazione. La Roma attacca molto, prende anche un palo.

Skriniar 6: da quella parte controlla abbastanza bene la situazione, con Pedro e Pellegrini non particolarmente pericolosi. L’Inter si abbassa nel secondo tempo, tiene anche se con qualche apprensione.

Ranocchia 6,5: buona partenza, concentrato e attento. Anche di testa su Dzeko fa valere forse anche voglia e determinazione. Nella ripresa ottimo salvataggio ancora di testa su El Shaarawy, provvidenziale.

D’Ambrosio 6: dalle sue parti Mkhitaryan crea non pochi problemi, puntato alle spalle e in velocità va spesso in difficoltà. Meglio in proiezione offensiva. Salva letteralmente nella ripresa in scivolata. Poi si spegne.

Darmian 6: sfrutta le praterie che la Roma lascia nel primo tempo, è un fattore importante e decisivo nel creare superiorità numerica. Dal 77′ Young 5,5: si vede poco, entra quando la Roma è in pressione.

Barella 6: solita partita di quantità e qualità. Rompe bene le linee avversarie di passaggio e si posizione sempre nella maniera ottimale. Non spinge troppo sull’acceleratore.

Brozovic 6,5: personalità e tranquillità nella gestione della palla, anche e soprattutto in uscita dalla difesa. Non a caso Conte apprezza proprio quella fase nel primo tempo. Si concede anche il gol con un colpo da biliardo preciso.

Vecino 6,5: un giocatore che poteva essere importante in questa stagione e che cerca di conquistarsi un posto per il prossimo anno. Il gol è un bel segnale, anche se poteva trovare addirittura la doppietta. Si accende a intermittenza. Dal 60′ Sensi 6: si mette in mostra soprattutto per uno stop goffo non riuscito su un contropiede.

Perisic 6: fa il minimo indispensabile, accelera pochissime volte nonostante Karsdorp gli conceda più di qualche possibilità. Dal 60′ Hakimi 6: non preciso in alcune ripartenze, lento nel calciare quando si trova sui piedi una grande occasione. Altruista su gol di Lukaku che chiude tutto nel finale.

Lukaku 7: in campo aperto è imprendibile. Il povero Darboe, ma non solo lui, gli sbatte addosso. Timbra l’assist e in generale è il costante riferimento offensivo dell’Inter. E comunque dà l’impressione di andare al minimo dei giri. Prezioso anche in difesa sui calci piazzati. E alla fine arriva la goia del gol.

Sanchez 6,5: se sta bene è davvero difficile tenerlo fuori. La classe che ha lui, all’Inter non l’abbiamo vista nessun altro. Quasi sempre illuminante, peccato debba uscire per l’ennesimo infortunio. Dal 36′ Lautaro 5: non gioca una grande partita, sbaglia qualche appoggio. Vero che entrare e uscire a gara in corso non è il massimo, ma la scenata con Conte al momento della sostituzione se la poteva risparmiare. Dal 77′ Pinamonti 6: a un passo dal terzo gol con uno scavino che va di poco alto sopra la traversa.

All.: Conte 6,5: l’Inter gioca un ottimo primo tempo, sprecando anche qualche occasione di troppo. Nella ripresa soffre l’intraprendenza e la qualità della Roma, ma i grandi giocatori che Conte si trova in squadra possono decidere la partita in ogni momento. Un’altra vittoria.