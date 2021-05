Il Lipsia ha ufficializzato il rinnovo di Emil Forsberg: il centrocampista svedese ha esteso il proprio contratto sino al 2025

Proseguirà a Lipsia la carriera di Emil Forsberg. Il centrocampista svedese, in passato accostato anche al Milan, resterà in Germania almeno fino al 2025. Il Lipsia ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale del classe 1991 e anche il giocatore ha annunciato la firma sui social. “Questi sono stati anni fantastici, ma non abbiamo ancora finito. Non vedevo l’ora di annunciare il mio rinnovo. Ci aspettano grandi settimane, ora l’obiettivo è vincere la Coppa” ha annunciato lo svedese, che si dice focalizzato sulla finale di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Questo il comunicato del club sassone:

“Emil Forsberg resterà a Lipsia. Il club e il giocatore si sono accordati per un’estensione contrattuale fino al 2025. Questo significa che il giocatore disputerà dieci stagioni con il club”.