L’Inter non si ferma e batte anche la Roma a San Siro: non tutti i nerazzurri convincono e arrivano le critiche dei tifosi

L’Inter batte anche la Roma ma non per tutti i nerazzurri è giornata di festa. I tifosi, infatti, si scagliano contro Radu, schierato titolare da Conte al posto di Handanovic. Per molti la prestazione del portiere è da rivedere, soprattutto in occasione della rete di Mkhitaryan. I giudizi sono senza appello: “Lo abbiamo visto e giustamente bocciato – scrive un utente – ora comprate un portiere”. Un appello che è ricorrente sui social dove aleggia il nome di Musso, indicato come il profilo giusto per prendere il posto di Handanovic e Radu. L’estremo difensore rumeno è criticato in maniera pesante e per un altro sostenitore nerazzurro il gol preso è “imbarazzante”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni dei tweet su Radu

Radu finalmente l’abbiamo visto e giustamente bocciato ora comprate un portiere degno — Cucito sul Petto (@Yuro_23) May 12, 2021

Abbiamo capito perché Radu non gioca.

Musso please come to Inter with you friend Rodrigo D.P.#Inter #InterRoma #FCIM #IMInter — Sam (@__Ssam_7) May 12, 2021

Mamma mia che sega sto Radu, almeno ci siamo tolti il pensiero — smg (@smgi1908) May 12, 2021