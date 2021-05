Stasera la sfida tra Inter e Roma, ovvero tra il passato e il futuro di José Mourinho. Ecco l’approfondimento di Calciomercato.it tra intrecci e possibili affari tra i due club nella prossima sessione di mercato







Fatta eccezione per Crotone-Verona in programma domani e Napoli-Udinese disputata ieri, stasera andranno in scena le restanti partite della 36esima giornata del campionato di Serie A. Le più attese quelle ovviamente in chiave Champions, da Torino-Milan a Sassuolo-Juventus fino ad Atalanta-Benevento, con quest’ultima come la prima che sarà determinante o quasi anche per la lotta salvezza. Non va poi dimenticata Inter-Roma, importante soprattutto per i giallorossi in ottica Europa League. In realtà la sfida tra nerazzurri e giallorossi avrà una forte valenza simbolica perché le due squadre rappresentano il passato e il futuro imminente di un certo José Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Tensione Inter: le ultime da Conte ‘choc’ ai tagli. Big: nessuno è incedibile

Da Radu e Lukaku a Dzeko: le probabili formazioni di Inter-Roma

In queste ultime tre giornate, derby con la Lazio compreso, sarà però ancora Fonseca a guidare Dzeko e compagni. Ecco proprio il bosniaco guiderà l’attacco nel match di scena al ‘Meazza’. Alle sue spalle dovrebbero agire Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan. L’armeno è ancora in scadenza e, considerati i rapporti non proprio bellissimi con Mourinho ai tempi di Manchester, forte indiziato all’addio al termine della stagione. A centrocampo il baby Darboe potrebbe avere la meglio su Villar, mentre per il ruolo di centrale di sinistra della difesa è ballottaggio tra Kumbulla e Ibanez. Per l’Inter di Conte, che al Chelsea ebbe scontri pesantissimi con lo ‘Special One’, classico 3-5-2 con davanti la coppia formata da Lukaku e Sanchez. A centrocampo potrebbe rivedersi Sensi, in difesa sia Ranocchia che D’Ambrosio e in porta ancora Radu a scapito di Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Sensi, Brozovic, Vecino, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Arbitro: Chiffi di Padova

DOVE VEDERLA

La partita Inter-Roma sarà trasmessa da Sky Sport (canale 256) e Sky Sport Uno (canale 201) a partire delle ore 20.45

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma | Fonseca in Francia: arrivano conferme!

Calciomercato Inter, da Dzeko a Musso e… Gagliardini: ‘sgarbi’ e possibili affari con la Roma targata Mourinho

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Se non arriva una svolta, l’Inter difficilmente potrà essere protagonista nel prossimo calciomercato. Perlomeno sul fronte entrate… In caso contrario, però, uno degli ostacoli potrebbe essere proprio la Roma targata Mourinho. In realtà teoricamente lo è già, visto il forte interesse dei giallorossi per Juan Musso. Il portoghese vuole un nuovo portiere e quello dell’Udinese, come noto da tempo in cima alle preferenze di Conte per il dopo Handanovic, è uno dei preferiti in assoluto del 58enne di Setubal, ‘condottiero’ dello storico Triplete interista. Restando in casa bianconera, non è da escludere che Mourinho possa fare ai Friedkin pure il nome di Rodrigo De Paul, un altro in cima alla lista ‘contiana’. Del resto la mezz’ala di Sarandi ha tutte le carte in regola per piacere anche al portoghese: tecnica, corsa, visione di gioco, intelligenza e grande disciplina fuori dal campo. I capitolini potrebbero fare tutto un pacchetto, Musso più De Paul beffando non una ma due volte l’Inter. Alla quale Mourinho sembra aver già ‘tolto’ Dzeko, che senza il suo arrivo sembrava viaggiare spedito verso Appiano Gentile. ‘Mou’ pare voglia puntare forte su sul classe ’86, il cui contratto scade nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Padelli lascia l’Inter: nuovi contatti con l’Udinese

Messe da parte le vecchie ruggini, Inter e Roma potrebbero anche tornare a fare affari insieme: occhio all’idea Gagliardini per i giallorossi, d’altronde Mourinho intende aggiungere muscoli alla mediana, così come a un rilancio della pista Sanchez, con l’Inter che stavolta cerca davvero acquirenti per il cileno. Ostacolo ingaggio, da 7 milioni, ma ‘El Nino Maravilla’ sarebbe il sostituto perfetto di Mkhitaryan. In ottica Inter, invece, potrebbe tornare in auge l’inglese Smalling qualora dovesse venir ‘sacrificato’ de Vrij.