DIRETTA Serie A, Torino-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Torino in una delle gare più delicate della 36esima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno. Reduci dalla vittoria sulla Juventus, i rossoneri di Pioli puntano a bissare il successo (2-0) dell’andata per evitare che i bianconeri possano rifarsi sotto nella corsa Champions. Dopo il pareggio di Verona, invece, i granata di Nicola puntano ad un altro risultato positivo per avvicinarsi quanto prima alla salvezza aritmetica. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodríguez; Zaza, Bonazzoli.. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

