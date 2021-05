DIRETTA Serie A, Sassuolo-Juventus 0-0 | Buffon para il rigore! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Pirlo in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo del Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Pirlo hanno l’obbligo di vincere per tenere vive le speranze di agguantare il quarto posto e non restare fuori dalla prossima Champions. Ma i neroverdi di De Zerbi vogliono vendicare la sconfitta (3-1) dell’andata per continuare la rincorsa alla settima piazza che vale la Conference League. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina** 39; Genoa e Cagliari** 36; Torino* 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più