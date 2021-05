Dopo la sfida di ieri, apre il mercoledì della trentaseiesima giornata del campionato di Serie a, la sfida salvezza Cagliari-Fiorentina

Dopo la vittoria, condite da mille polemiche, contro il Benevento lontano dalle mura amiche, il Cagliari ospita la Fiorentina per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Leonardo Semplici, reduci da quattro vittorie in cinque partite, sono a quota 35 punti in classifica, quattro in più della squadra di Pippo Inzaghi terzultima; di contro, i viola di Beppe Iachini, con 38 punti in classifica, possono affrontare la sfida salvezza con un pizzico di tranquillità in più, grazie anche alla vittoria contro la Lazio del turno precedente, con il solito Dusan Vlahovic sugli scudi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Sardegna Arena’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-FIORENTINA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina 38; Genoa 36; Torino* e Cagliari 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più