Bologna-Genoa, sfida tutta rossoblu tra Mihajlovic e Ballardini, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La sconfitta interna patita contro il Sassuolo nel turno precedente, ha fatto alzare l’asticella della preoccupazione in casa Genoa, fermo a quota 36 punti in classifica, cinque in più del Benevento terzultimo. Per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, i liguri di Davide Ballardini fanno visita al Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce dal pareggio conquistato sul campo dell’Udinese, ma la vittoria manca ormai dal 18 aprile scorso, 4-1 allo Spezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-GENOA

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic

Genoa (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Behrami, Badelj, Strootman; Pandev; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina** 39; Genoa e Cagliari** 36; Torino* 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più