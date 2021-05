Per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano l’Atalanta di Gasperini e il Benevento di Pippo Inzaghi

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Continua a lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League l’Atalanta che, per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Benevento. I padroni di casa, guidati da Gian Piero Gasperini, arrivano all’appuntamento dopo il rotondo 5-2 esterno contro il Parma, già retrocesso. Di contro, i sanniti di Pippo Inzaghi, terzultimi in classifica e in piena lotta per non retrocedere, arrivano alla sfida dopo la cocente sconfitta interna patita contro il Cagliari, condita da polemiche e squalifiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-BENEVENTO

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Pessina, Malinovskyi, Muriel; Zapata. All. Gasperini

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Tuia, Caldirola, Glik, Barba; Viola, Hetemaj, Dabo; Improta, Gaich, Lapadula. All. F. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina** 39; Genoa e Cagliari** 36; Torino* 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più