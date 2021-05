Calciomercato.it vi offre in tempo reale il big match della trentaseiesima giornata, Inter-Roma

Il piatto ricco del turno infrasettimanale è sicuramente Inter-Roma, non certo per la posta in palio, quanto piuttosto per il fascino della sfida. Tra stasera e il derby di sabato, Paulo Fonseca ha le ultime possibilità di vincere uno scontro diretto in campionato, vero e proprio tallone di Achille della squadra giallorossa. Conte, dal canto suo, ha chiesto ai suoi di non mollare ancora gli ormeggi per chiudere la cavalcata trionfale che ha portato allo scudetto in maniera esemplare. Calciomercato.it seguirà la sfida del Meazza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina** 39; Genoa e Cagliari** 36; Torino* 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più