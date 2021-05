Coronavirus, Locatelli sul coprifuoco: “C’è margine per lo slittamento”

Novità ulteriori in merito al possibile slittamento del coprifuoco in Italia. A parlarne è Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) è intervenuto ad 'Agorà', su 'Rai Tre' per parlare della possibile riduzione del Coprifuoco, argomento caldo degli ultimi giorni: "Premesso che la scelta evidentemente spetta alla politica e, premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute, credo che ci sia il margine per uno slittamento dell'orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi se saranno le 23 o le 24 è scelta che spetta al governo".

In merito alle mascherine Locatelli ha detto: “Meglio continuare a metterle per ora, poi quando arriverà il momento ci emanciperemo anche dalle mascherine”.