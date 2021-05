Da Ronaldo-Psg a Locatelli passando per Donnarumma, ecco i temi toccati alla Tv di Calciomercato.it dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Alessandro Grandesso







Alessandro Grandesso è intervenuto quest’oggi al TG Mercato di CMIT TV. Da Ronaldo e Donnarumma a Locatelli passando per Galtier, ecco tutti gli argomenti trattati dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ esperto di calcio francese.

LOCATELLI-PSG – “Oggi non c’è niente, anche se il Psg apprezza le qualità del giocatore. Il problema è che in casa Psg oggi parlare di mercato significa parlare del rinnovo di Mbappe… Poi dello sfoltimento del centrocampo e di come far quadrare i conti”.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE UEFA – “In Francia c’è più una situazione di attesa per capire come si muoveranno le istituzioni. Qui c’è stata sempre contrarietà alla Superlega, specie de ‘L’Equipe’ che è stato tra i fondatori della Champions. Qui l’interesse è sull’aumento dei posti Champions per le squadre francesi”.

CMIT TV | Ronaldo e Donnarumma lontani dal Psg: parla Grandesso

DONNARUMMA E RONALDO – “Donnarumma è stato davvero di attualità prima dell’arrivo di Navas, rivelatosi quest’anno uno dei leader dello spogliatoio. Avrà al massimo bisogno di un secondo se partisse Rico. Per quanto riguarda Ronaldo, la realtà dei fatti è che il Psg ha appena rinnovato Neymar e sta lavorando per far firmare Mbappe alle stesse cifre. Complicato, quindi, sul piano finanziario pensare a Ronaldo, poi certo tutto può essere dato che il Psg appartiene a uno Stato e uno Stato ha spesso bisogno di mostrare i muscoli, specie nello sport. E se Mbappe andasse al Real? Si dà troppo per scontato che Mbappe possa partire così facilmente. Parliamo del giocatore più importante, soprattutto in prospettiva. Ora il Real Madrid ha 180-200 milioni per convincere l’emiro? Non credo… Rinunciare a questo giocatore significherebbe, per la proprietà parigina, rinunciare a una certa ambizione. Difficile immaginare che l’emiro lasci partire un giocatore di questo livello, anche su cifre importanti. Si preferisce portare i giocatori in scadenza anziché cederli, vedi Cavani e Thiago Silva“.

GALTIER – “Ha un anno di contratto ancora col Lille, quindi per prenderlo bisognerà pagarlo e il Lille non farà sconti, soprattutto se vincerà la Ligue 1. Il Nizza gli proporrebbe il doppio dello stipendio stando a quanto scrive L’Equipe, ma lo sbocco più plausibile è quello del Lione che ha anche un importante pedigree europeo. Il sogno di Galtier è comunque la Premier League“.

NUOVO COLPO DALLA LIGUE 1 – “Tra i giovani ce ne sono molto di interessanti, il problema è che la Serie A non è più così appetibile per loro. Camavinga del Rennes potrei dire, ma oggi è già fuori target per le squadre italiane. Al Monaco ci sono poi Tchouameni e Sofiane Diop, al Nizza c’è l’attaccante Gouri… Parliamo però di giocatori che di per sé costano già molto e poi non è detto che siano cedibili”.