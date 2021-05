Calciomercato Sassuolo, ritorno di fiamma: sondato il terreno

Sassuolo, su Boga piomba ancora l’Olympique Marsiglia: il club transalpino starebbe raccogliendo informazioni sull’ivoriano









Il suo nome era stato accostato anche la scorsa estate. Ora l’Olympique Marsiglia sembra essersi rifatto sotto per Jeremie Boga. Il giocatore ivoriano, uno dei pezzi pregiati in casa Sassuolo, ha disputato una stagione inferiore alle aspettative, considerando soprattutto quanto bene aveva fatto nella scorsa stagione. L’ala, riferiscono dalla Francia, sarebbe finita nel mirino del club marsigliese, che già nella scorsa estate lo aveva seguito con particolare interesse. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Sassuolo, lo Shakhtar è in Italia per De Zerbi

Come infatti sottolinea ‘Footmercato’, l’OM starebbe raccogliendo informazioni per l’ala franco-ivoriana, nata tra l’altro a Marsiglia. Boga non ha mai nascosto che sarebbe felice di giocare per la squadra della sua città e i rapporti con il Sassuolo, visto anche l’affare Maxime Lopez, sono ottimi. L’affare però non è semplice. Le richieste del club emiliano sono piuttosto alte e il Sassuolo è molto restio a voler cedere i suoi giocatori di maggior talento. Inoltre la concorrenza non manca. Anche il Lione e diversi club italiani sono interessati al giocatore. A complicare le cose poi c’è la situazione economica in casa OM. I transalpini non navigano certo in buone acque dal punto di vista finanziario e dovranno cedere diversi giocatori per poter fare mercato.