Pirlo verso l’addio, Allegri e Zidane i sogni di Agnelli. Ma il francese potrebbe scegliere la Nazionale francese: nuovi rumors sulla coppia Inzaghi-Tare

Juventus sempre più lontana dalla Champions League e stasera attesa dalla sfida contro il Sassuolo che sa di ultima spiaggia per le ambizioni da quarto posto della squadra di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano è sulla graticola, ma per il momento viene confermato in panchina fino al termine della stagione.

Juventus, Zidane sceglie la Francia: Inzaghi-Tare per Agnelli

La sua avventura però sotto la Mole è praticamente arrivata al capolinea, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad un nuovo ribaltone in panchina. L’ombra del ritorno di Allegri sulla testa di Pirlo fa capolino da diverse settimane, ma c’è un altro profilo che stuzzica e non poco il presidente Agnelli. Ovvero Zinedine Zidane, il cui futuro al Real Madrid resta in bilico. Il rush finale nella Liga deciderà presumibilmente il destino di ‘Zizou’, attratto anche da un’esperienza nella Nazionale francese per il dopo Deschamps. Stando infatti al quotidiano ‘L’Equipe’, Zidane potrebbe preferire la Francia alla Juventus in caso di divorzio dal Real Madrid.

In questo caso la Agnelli e la dirigenza della Continassa attuerebbero il piano B, puntando dritti in casa Lazio. Simone Inzaghi al timone, con Igli Tare a capo dell’area tecnica al posto di Paratici, sempre più lontano dal rinnovo in scadenza il prossimo 30 giugno. Le manovre in panchina sono già iniziate alla Juventus.