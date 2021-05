Miralem Pjanic è pronto a lasciare il Barcellona al termine della stagione. L’idea dei blaugrana sarebbe quella di scambiarlo: possibile ritorno alla Juventus ma attenzione anche alla pista Chelsea







L’avventura di Miralem Pjanic al Barcellona sembra essere giunta al capolinea dopo solo una stagione. Il centrocampista bosniaco, sbarcato in Catalogna, nell’affare che ha portato Arthur a vestire la maglia della Juventus, non si è ambientato come sperato e in estate potrebbe davvero lasciare la Spagna.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia, magari proprio ancora alla Juventus. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un nuovo scambio, stavolta con Bentancur. I rapporti tra i due club sono ottimi e le ultime vicende legate alla Superlega li hanno rafforzati e non si può dunque escludere nuovi affari, anche per sistemare un po’ i bilanci.

Calciomercato Juventus, Pjanic in Inghilterra

Attenzione, però, ad altre piste. In Spagna, ‘Sport.es’, conferma la possibilità che Pjanic possa vestire la maglia dell’Inter, anche in questo caso attraverso uno scambio. La novità più importante sarebbe però legata ad un’altra possibile trattativa, che porterebbe il bosniaco a Londra. L’affare vedrebbe Pjanic con la maglia del Chelsea e Jorginho con quella del Barcellona. Bisognerà capire, però, se gli inglesi siano davvero disposti a fare a meno del centrocampista italiano, uno dei pilastri della squadra di Tuchel. Il club del presidente Agnelli rischia dunque la doppia beffa, visto che anche il perno del centrocampo della Nazionale italiana di Roberto Mancini è sul taccuino dei bianconeri.