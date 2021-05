Manuel Locatelli è pronto a lasciare il Sassuolo e sbarcare in una grande squadra. Non solo Juventus, sulle sue tracce. Attenzione alla pista estera. Ecco le parole del centrocampista, in cui strizza l’occhio al Psg









Manuel Locatelli sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il centrocampista italiano, affermatosi con la maglia del Sassuolo, dopo l’addio al Milan, è pronto a spiccare il volo. Le big del cacio europeo lo hanno messo nel mirino e sono pronte a strapparlo ai neroverdi. Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus, che vorrebbe puntare su di lui per dar vita alla necessaria rivoluzione a centrocampo. Servono, però, parecchi soldi. Il Sassuolo è una bottega cara e vorrebbe sui 40 milioni di euro per cedere Locatelli.

Il calciatore – intervistato da ‘L’Equipe – ha lasciato capire, chiaramente che l’avventura al Sassuolo è ormai agli sgoccioli ed è pronto ad abbracciare un nuovo grande progetto: “Sono aperto a un’esperienza fuori dall’Italia, perché ci sono treni che non passano due volte. Vedere Verratti, Florenzi e Kean a quei livelli fa venire voglia – ammette Locatelli -. Il Psg è un top club e la città è chiaramente bella”.

ADDIO SCRITTO – “Ringrazio il Sassuolo che ha creduto in me – continua Locatelli – ma sappiamo tutti qual è il miglior cammino da prendere quest’estate, che può portare in Italia ma anche all’estero”.