Momenti di alta tensione in casa Juventus. I bianconeri, dopo il tracollo con il Milan, vedono sempre più in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo dato per scontato dalla società, ma che ora potrebbe sfumare definitivamente a seguito di una stagione disastrosa. È stato smentito l’addio immediato di Pirlo, che rimarrà sicuramente fino al termine della stagione. Il futuro del tecnico, però, appare segnato e il suo percorso sembra essere giunto al capolinea. Nel frattempo, Buffon ha annunciato il termine della sua avventura alla Juve a partire dalla prossima stagione. La bandiera dei piemontesi non appenderà gli scarpini al chiodo, bensì cercherà di accasarsi altrove. Paratici e Agnelli, intanto, cercano il rimpiazzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Audero e Perin per il dopo Buffon

Szczesny è una garanzia, sia in terra nostrana sia in campo europeo. Dopo i saluti di Buffon, però, si dovrà intervenire nel ruolo di secondo. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i nomi sul taccuino di Paratici sarebbero quelli di Audero e Perin. Il primo è di proprietà della Sampdoria, ma è cresciuto nel vivaio bianconero e sposerebbe volentieri il progetto della ‘Vecchia Signora’. Accetterebbe, infatti, anche un momentaneo ruolo di secondo piano nella speranza un giorno di assumere il comando tra i pali. Il suo contratto con i blucerchiati scade a giugno 2026.

Perin, invece, è in prestito al Genoa fino al giugno, ma il cartellino appartiene alla Juventus. Il classe ’92, dal canto suo, preferirebbe intraprendere un’avventura da protagonista per tentare di ottenere la chiamata al Mondiale in Qatar. Occhio, poi, all’ipotesi promozione per Pinsoglio, che però ha diverse proposte in Serie B e anche lui l’ambizione di trovare più spazio e continuità. Situazione in divenire, staremo a vedere chi prenderà il posto di Buffon nella Juventus.

