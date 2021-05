Calciomercato Juventus, riscatto e cessione | Solskjaer vuole il difensore

Il Manchester United è interessato a Cristian Romero, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Juventus: la Dea ha già fissato il prezzo

Il Manchester United ha deciso che per l’estate la priorità è quella di acquistare un partner per Harry Maguire da schierare in difesa. Il nome di Cristian Romero è in cima alla lista dei preferiti per i Red Devils, pronto a giocarsi il posto con Sven Botman del Lille e Jules Kounde del Siviglia. Per Solskjaer sarà fondamentale costruire una squadra in grado di competere con il Manchester City l’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, riscatto e subito cessione

23 anni, in forza all’Atalanta, ma in prestito dalla Juventus, Romero verrà riscattato a fine stagione dagli orobici che sono pronti a versare 16 milioni di euro nelle casse dei bianconeri, per rispettare l’obbligo di riscatto imposto. La volontà dell’Atalanta, però, stando a quanto riportato da ‘SkySports’, è quella di vendere poi il difensore per almeno 40 milioni di euro, così da generare una plusvalenza importante, a fronte anche dei 2 milioni già pagati per il prestito oneroso.

Ole Gunnar Solskjaer è pronto per lanciarsi con convinzione su Romero, dopo aver rinnovato il contratto di Cavani per un altro anno ed essersi così assicurato la conferma del reparto offensivo già schierato quest’anno. Sarà difficile, infatti, vedere l’arrivo di un altro attaccante, chiudendo così la strada che conduce a Harry Kane e a Erling Haaland, obiettivi molto costosi per lo United. Sarà, così, Romero il grande possibile colpo dell’estate per i Red Devils, pronti ad andare all-in.