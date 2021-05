Arrivano le parole di Ivan Juric il giorno prima del match contro il Crotone: il tecnico si sofferma su Dimarco

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Dimarco, alla vigilia del match contro il Crotone. L’esterno sinistro potrebbe infatti tornare all’Inter la prossima estate, una cosa che il tecnico non sopporta: “Abbiamo lavorato tanto su di lui, mi toglie il sonno lavorare per gli altri club. Non aveva mai giocato, mi dispiace perderlo per poco e niente come successo con Pessina”. L’allenatore del Verona ha poi concluso: “Questo è un argomento che volevo toccare, ma queste cose non le so. Né su lui, Ilic o Salcedo”.