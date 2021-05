Calciomercato Genoa, annuncio Ballardini

Le parole dell’allenatore del Genoa Davide Ballardini a salvezza acquisita: il tecnico si sofferma sul futuro

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ la vittoria conquistata contro il Bologna per 0-2. Per il club di Preziosi è arrivata l’ennesima salvezza con Ballardini alla guida della squadra, subentrato in corsa dopo l’esonero di Rolando Maran. La salvezza è arrivata in modo aritmetico e l’allenatore rossoblu ha parlato del futuro.

Di seguito, le parole di Ballardini: “Non posso dire se resterò anche l’anno prossimo, ne devo parlare prima col presidente Preziosi. Bisogna avere le idee chiare su ciò che si vorrà fare in futuro. Se l’idea sarà condivisibile andremo avanti insieme. Altrimenti, finirà come le altre volte. E’ presto per parlarne”