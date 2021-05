Intervistato prima del match Cagliari-Fiorentina, il ds viola Daniele Pradè ha parlato di futuro, tra calciatori e panchina









Prima la salvezza matematica e poi il resto. La Fiorentina ha certamente disputato una stagione al di sotto delle aspettative, ma il club viola è al momento concentrato sul concludere quanto prima la stagione centrando la matematica salvezza. Salvezza che potrebbe arrivare già dopo il match contro il Cagliari in programma oggi. E proprio prima della partita il ds viola Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ anche di futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

“Abbiamo iniziato con il presidente Commisso a pianificare, ma la cosa principale è finire il campionato. Vale per tutti i calciatori e per quanto riguarda la scelta dell’allenatore. Siamo vicini a Beppe Iachini in questo momento, gli va dato grande merito. Finché non è finito il campionato bisogna pensare solo a questo” ha commentato il ds viola.