Il pareggio di ieri del Barcellona contro il Levante fa tremare la panchina di Ronald Koeman in vista della prossima stagione. La situazione









Il Barcellona è in piena lotta per una Liga che si fa sempre più entusiasmante nelle battute finali. La lotta con Atletico Madrid, Real e Siviglia (più staccato) è intensa e senza esclusione di colpi, ma Messi e soci sono incappati ieri sera in un passo falso che potrebbe costare caro. La truppa di Koeman non è andata infatti oltre il 3-3 contro il piccolo Levante, dilapidando una doppia situazione di vantaggio e lasciando così l’amaro in bocca allo stesso allenatore olandese che nel post partita ai media ufficiali del club ha detto: “Non è normale concedere 3 gol in un solo tempo, questo non è il livello del Barcellona. Penso che la nostra colpa sia di essere tornati in campo con poca convinzione dopo l’intervallo“. Un pari che potrebbe costare le residue chance di titolo in caso di vittorie per Atletico e Real, e che al contempo potrebbe anche dire molto sul futuro della panchina del Barça.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il futuro di Messi al Barcellona | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | De Ligt, Bentancur, Griezmann, Pjanic: si riaccende l’asse Juve-Barcellona

Calciomercato Barcellona, Koeman in bilico: pronto Xavi

Altra occasione fallita quindi dal Barcellona, con Koeman che ora rischia in vista della prossima stagione. Stando a quanto rivelato a ‘El Chiringuito’ dal giornalista Josep Pedrerol, potrebbe non essere l’olandese il tecnico dei catalani per quanto concerne la prossima annata. Il collega ha infatti ammesso: Ha deluso i tifosi del Barça. Non ha soddisfatto le aspettative. Il futuro del Barça passa attraverso un altro allenatore”.

Nella stessa trasmissione anche Jota Jordi ha battuto sugli stessi tasi di Pedrerol sul futuro di Koeman, aggiungendo che ‘il consiglio stava già parlando di Xavi‘ come possibile erede del tecnico olandese, con tanto di accelerazione nell’affare.